Vrouwenorganisatie doet aangifte tegen alFitrah-moskee voor schending van mensenrechten

update Testrit met auto van 140.000 euro eindigt in drama: auto total loss, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

16:58 Tijdens een testrit is vanochtend om 11.30 uur een auto van autohandelaar Louwman Exclusive Cars tegen een boom aan gereden. Dat gebeurde op de Proostwetering in Utrecht. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.