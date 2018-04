VS bracht OM op spoor van omkoping door Utrechtse vastgoedondernemer Rudy S.

Petitie voor meer plasplek­ken voor vrouwen in Utrecht

20:22 Het is voor veel vrouwen een bekend probleem: ellenlange wachtrijen voor de wc’s bij grote evenementen. Dat is ook initiatiefneemster Gabriëlle van Vlodrop niet ontgaan tijdens Koningsdag in Utrecht, dus is ze een petitie gestart om per plaskruis één openbare dixie voor vrouwen neer te zetten.