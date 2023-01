Vuelta heeft verwachtingen meer dan waargemaakt: bijna een miljoen toeschouwers en drie ton winst

Mooie boodschap! Diakones­sen­huis benoemd tot expertise­cen­trum ontlasting­s­pro­ble­men

Het Diakonessenhuis in Utrecht is officieel benoemd tot expertisecentrum op het gebied van ontlastingsproblemen. Als enige ziekenhuis in de regio is het gespecialiseerd om mensen te helpen die hun ontlasting bijvoorbeeld niet kunnen ophouden of juist niet kwijt kunnen.

