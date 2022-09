Vuurwerkbom zorgt voor flinke schade in IJsselsteinse woonwijk

VOETBAL TOTAAL Krankzin­nig verloop DHSC, harde les DESTO, Houten mazzelt: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Met een korfbaluitslag hield DHSC de punten ternauwernood in Utrecht. De Meern boekte een knap resultaat bij de terugkeer in de eerste klasse, SVL en DOSC gingen hard onderuit, terwijl Houten over geluk niet had te klagen. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

25 september