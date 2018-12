Vuurwerkgooier (32) FC Utrecht brengt kerstdagen in de cel door

Test De ijsbaan op: op deze plaatsen glijd je gladjes door je kerstvakan­tie heen

12:10 Wie aan kerst denkt, denkt aan ijs, schaatsen en glühwein. Verslaggever Josselin Gordijn bezocht verschillende schaatsbanen in de regio en ondervond hoe het ijs glijdt, wat je er kunt eten en drinken, hoe gezellig het er is en - we blijven Nederlanders - wat je krijgt voor je geld.