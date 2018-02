VVD-gedeputeerde Verbeek stapt op na debacle Uithoflijn

updateDe Utrechtse VVD-gedeputeerde Jacqueline Verbeek stapt op vanwege het debacle met de Uithoflijn. Dat heeft zij vanavond in een brief aan Provinciale Staten laten weten. Ook de hoogste provincieambtenaar Hans Goedhart is opgestapt.

De gedeputeerde lag de afgelopen weken onder vuur vanwege een ongemeen kritisch rapport over de Uithoflijn waarin harde noten zijn gekraakt over de provinciale organisatie en de aansturing van het project Uithoflijn. ,,De uitkomst van het rapport geeft mij aanleiding om als bestuurder mijn verantwoordelijkheid te nemen”, zo schrijft ze in de brief.

Risico’s

Het geheime rapport over de Uithoflijn werd vorige week op verzoek van de Utrechtse gemeenteraad openbaar gemaakt. Verbeek had dit rapport geheim verklaard omdat aan openbaarmaking volgens haar financiële risico’s kleven. De Utrechtse raad dacht hier anders over.

Vorige week werd bekend dat er voor de aanleg van de Uithoflijn 84 miljoen euro extra nodig is. De provincie Utrecht draagt 59 miljoen euro bij en de gemeente 25 miljoen. Gisteren vroeg Verbeek om nog eens ruim 13 miljoen euro extra voor de tramlijn om eventuele tegenvallers op te vangen.

Onbeantwoord

Verbeek was drie jaar gedeputeerde, daarvoor was ze onder meer wethouder in Zeist. Verbeek zelf en ook haar woordvoerders wilden de summiere schriftelijke verklaring die ze gaf over haar aftreden vanavond niet verder toelichten. De vraag waarom ze juist vandaag opstapt, nadat de kritische kanttekeningen in het rapport al een week openbaar zijn, blijft dus vooralsnog onbeantwoord.

VVD-fractievoorzitter Arthur Kocken vindt het 'stoer' dat Verbeek haar 'politieke verantwoordelijkheid neemt'. De beslissing is volgens Kocken volledig zelfstandig genomen door Verbeek, zonder dat de fractie druk op haar heeft uitgeoefend. Kocken zegt dat de VVD onderdeel blijft uitmaken van de coalitie met D66, GroenLinks en het CDA. ,,Wij komen spoedig met een nieuwe kandidaat.”

Netjes

Aanstaande maandag staat er een uitgebreid statendebat gepland over het miljoenendebacle met de Uithoflijn. Oppositiepartij de PvdA vindt het jammer dat zij het debat hierover niet met Verbeek kunnen voeren. ,,Het is wel zo netjes als er grote fouten zijn gemaakt, je daar dan ook zelf wat over zegt,'' zegt statenlid Julie d’Hondt. ,,Haar besluit om op te stappen was bijna onvermijdelijk.''