VVD Utrecht: 'snel einde aan glazenwassers-oorlogen'

Als het aan de Utrechtse VVD ligt komt er snel een einde aan de ‘glazenwassers-oorlogen’ in Utrecht. Dat zegt VVD-raadslid Queeny Rajkowski na berichten over problemen tussen glazenwassers in de Vogelenbuurt, Zuilen en Oog in Al, waarbij ook bewoners geïntimideerd zouden worden.

De partij wil het onderwerp woensdag, tijdens de behandeling van de begroting voor volgend jaar, aankaarten. ,,Dan komt het onderwerp veiligheid aan bod’’, zegt Rajkowski.

Ze reageert op een nieuwsbericht van RTV Utrecht over een conflict tussen glazenwassers in de Vogelenbuurt. Daar zijn briefjes verspreid die waarschuwen voor malafide glazenwassers. Glazenwassers uit Zaandam zouden proberen de wijk over te nemen, door ten onrechte aan bewoners te vertellen dat hun oude glazenwasser failliet is en zij zijn diensten hebben overgenomen. Ook in Zuilen en in Oog in Al zouden deze ‘Zaanse’ glazenwassers actief zijn. Bij één bewoner zouden de ramen ongevraagd zijn gewassen en toen die niet wilde betalen zou er intimiderend zijn opgetreden.

Noord- Koreaanse praktijken

Ruzies tussen glazenwassers over wie in welke wijk actief mag zijn komen al veel langer voor, ook in Utrecht. Rajkowski wil dat daar een einde aan komt. ,,Dit zijn toch een soort Noord-Koreaanse praktijken: dat je niet eens kunt kiezen wie je glazenwasser is. Dat is echt bizar. Mensen moeten die keuze gewoon zelf kunnen maken.’’