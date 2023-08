Waakhond faalt, met duizenden dode vissen in De Bilt en Utrecht als gevolg: ‘Desastreus’

Man rijdt 122 kilometer per uur in de stad terwijl politie nét contro­leert (en er blijkt veel meer mis)

Hij reed met 122 kilometer per uur veel te snel over de Admiraal Helfrichlaan. En dat was niet slim, want er werd juist daar door de Utrechtse politie gecontroleerd. Uiteindelijk bleek dat de 26-jarige bestuurder veel meer redenen had om te balen dat hij staande werd gehouden.