Waar houden gezochte criminelen Taghi en Razzouki zich schuil? Mogelijk in Mexico, vermoedt de politie

Waar hangen de voor liquidaties gezochte Utrechtse criminelen Ridouan Taghi (40) en Saïd Razzouki (45) uit? De politie vermoedt dat de twee zich wel eens in Mexico schuil zouden kunnen houden. Ook wordt er niet uitgesloten dat zij zich in Colombia of Dubai bevinden. Een groot rechercheteam maakt ondertussen jacht op Nederlands meest gezochte criminelen.

In televisieprogramma Opsporing Verzocht liet de politie vorige week nieuwe foto's van Taghi en Razzouki zien, plus een aantal foto’s van plekken waar zij mogelijk zijn of zijn geweest. Na het tonen van die beelden kreeg de politie tientallen tips over de plekken waar de twee zouden zijn. Daaruit maakt de politie nu op dat Taghi en Razzouki zich mogelijk in Mexico schuilhouden. ,,Maar ook de andere genoemde locaties maken nog steeds deel uit van het onderzoek”, aldus een woordvoerder van de politie. Taghi en Razzouki woonden, voordat zij zich uit de voeten maakten voor de politie, afwisselend in Vianen, Nieuwegein en Utrecht.

Kroongetuige

Een groot rechercheteam van de politie maakt inmiddels al maanden jacht op Taghi en Razzouki. Het onderzoek wordt geleid door de Landelijke Eenheid van de politie en krijgt ondersteuning van zowel de Amsterdamse als de Utrechtse recherche. De twee gezochte criminelen konden al langer rekenen op de warme belangstelling van de opsporingsdiensten, maar politie en justitie hebben pas echt kunnen doorpakken sinds kroongetuige Nabil B. belastende verklaringen heeft afgelegd over de twee.

Voor die belastende verklaringen van de kroongetuige had de opsporing van de twee niet de grootste prioriteit van het OM. Een week nadat B. werd gepresenteerd als kroongetuige werd zijn broer geliquideerd. Politie en justitie gaan er vanuit dat die ‘wraakliquidatie’ uit de hoek van Taghi en Razzouki komt. B. was namelijk al door Taghi bedreigd als hij een boekje open zou doen. ‘Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die my naam heeft genoemt' schreef Ridouan Taghi in een onderschept bericht over Nabil B. Die dreigt inmiddels te stoppen als kroongetuige.

Vermogen

Binnen het rechercheteam zijn ook financieel experts aan het werk die proberen te achterhalen of de twee financieel zijn aan te pakken. In het criminele circuit wordt gefluisterd dat de twee een gigantisch vermogen verdiend hebben met de handel in cocaïne. Daarbij gaat het om tientallen, zo niet honderden miljoenen euro’s. En dat geld moet ergens zijn of worden witgewassen, zo is de gedachte. ‘Follow the money’, is daarbij het adagium van de rechercheurs.