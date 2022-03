Waar kun je stemmen in Veenendaal? Hier vind je alle stembureaus

column ‘Eindelijk’ testte Lisanne ook positief, maar een mi­ni-vakantie werd het allerminst: ‘Omikron is een bitch’

Heel even waren ze een verlossing, die twee streepjes. Als je corona hebt anno nu, dan is het vermoedelijk die dominante omikron, en omikron, die viel wel mee, toch? En als je corona hébt, hoef je ook niet meer bij elk kwaaltje te testen. En hoef je ook niet meer bang te zijn dat je, onwillens en onwetens, mensen hebt besmet toen het virus al in je lijf zat, maar nog geen klachten veroorzaakte.

11 maart