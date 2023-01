Waar laat ik deze week mijn afvalzakken? (en 9 andere vragen over de staking van de vuilnisophalers)

Zanger ‘Jur’ G. (43) langer vast op verdenking van moord op partner Rubia (52), fans verbijs­terd

De Surinaamse muziekwereld reageert vol verbijstering op de arrestatie van zanger Jurgen ‘Jur’ G, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het ombrengen van zijn partner Rubia Egers (52) in Overvecht. De verdachte was jarenlang een redelijk bekende verschijning in de muziekwereld in Paramaribo waar hij twintig jaar een ensemble leidde.

30 januari