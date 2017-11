Waarnemend burgemeester Lokker van Lopik was 'verbinder'

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

8:10 Op diverse basisscholen wordt vanochtend aandacht besteed aan gezonde voeding en met name aan het ontbijt. Zo ontvangt burgemeester Koos Jansen in het gemeentehuis van Zeist de leerlingen van groep vijf van basisschool Oud Zandbergen. Ook in gemeente Lopik is er het zogenaamde burgemeestersontbijt. Leerlingen in Nieuwegein zijn bezig met voeding. De kinderen van groep 8 van basisschool De Toonladder Galecop gaan als eerste aan de slag met de praktijklessen van de Smaaklessenkist van BuitenWijs. Door te proeven, horen, ruiken, voelen en kijken, ontdekken de kinderen hun dagelijkse eten. Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt ontbijten ruim 400.000 kinderen samen op zo’n 2.000 basisscholen.