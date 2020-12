Waarom de bieb in Utrecht boeken over Zwarte Piet wel weghaalt maar Mein Kampf laat staan

De moderne bibliotheek is niet alleen een boekenpaleis. Het moet ook een plek zijn voor informatie, ontmoeting en debat. Aan debatstof geen gebrek en het debat zélf wordt op steeds scherpere toon gevoerd. Ton van Vlimmeren: ,,Dit is de tijd waarin we leven. We hebben fake news. We zien mensen zich afkeren van de politiek. Van de journalistiek. Wetenschappelijke bevindingen worden openlijk in twijfel getrokken. Partijen raken steeds moeilijker met elkaar in gesprek. Soms lijkt het al totaal onmogelijk geworden. Hoe moeilijk ook, de bibliotheek wil juist een plek zijn waar al deze geluiden gehoord kunnen worden. Informeren en het debat faciliteren hoort bij onze taken.’’