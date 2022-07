Waarom de burgemeester van Nieuwegein zijn gezicht niet liet zien bij boerenprotest

Pas net voordat de boeren naar Nieuwegein trokken, ontving Backhuijs signalen. ,,Op enig moment was duidelijk dat ze naar ons onderweg waren. We bereiden ons altijd op van alles voor, zo nu ook. Aan de hand van de situatie wordt op basis van wat we weten afspraken gemaakt. Ik kan niet te veel uitweiden over wat die inhouden, omdat het ook te maken heeft met hoe we hier in de toekomst mee omgaan.”