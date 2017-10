Waarom de grootste kerstboom ter wereld nooit meer uit mag

Zie mij stralen is de titel van een expositie die zaterdag opende over 25 jaar Grootste Kerstboom ter Wereld in IJsselstein. Ook dit jaar worden weer 120 lampjes in de tuidraden van de zendmast gehangen om licht te brengen in de donkere dagen rond kerst. Nu de ‘boom’ eindelijk wortelt in vaste kleigrond, ziet men in het stadje genoeg redenen hem te laten schijnen tot in eeuwigheid.