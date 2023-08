Waarom de provincie Utrecht 70 miljoen euro wil steken in het elektriciteitsnet

noodweer slovenië/met video Rick's vakantie in Slovenië krijgt bizarre wending als camping verdwijnt: ‘Schrokken ons he-le-maal kapot’

,,Wat we aantroffen, was echt bizar.” Rick van der Zweth uit Utrecht kwam in zwaar noodweer terecht op vakantie in Slovenië. In het holst van de nacht overstemt hard geschreeuw de zware regen die er valt. En dan blijkt de camping plotseling ‘verdwenen’ in het water. ,,We schrokken ons he-le-maal kapot.”