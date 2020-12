Waarom een Utrechtse ex-dakloze (39) voorop gaat in de strijd tegen coronabeleid: ‘Ik heb er de ballen voor’

Voorman van Nederland in Opstand opgepakt vanwege opruiing: ‘Ik wilde alleen even met Rutte praten’

1 december Martijn Koops, de voorman van Nederland in Opstand, is maandagavond in zijn woning aangehouden vanwege opruiing. De Utrechter werd naar Den Haag gebracht, maar is inmiddels vrijgelaten. De 39-jarige Koops maakte eerder bekend dinsdag naar Den Haag te reizen om premier Mark Rutte over het coronabeleid aan te spreken.