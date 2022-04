Waarom het pontje bij Breukelen moet verdwijnen? ‘Het is alsof je te voet de A2 oversteekt, zo druk is het’

Pontje Amsterdam-Rijnkanaal moet weg: ‘Gebrek aan veiligheid is echt een drogreden. Het gaat gewoon om geld’

De veerpont over het Amsterdam-Rijnkanaal bij De Ronde Venen en Stichtse Vecht mag niet opgeheven worden. De pont is belangrijk voor onze eigen inwoners naar Breukelen en het is een schakel is in toeristische verbindingen’’, zegt de ChristenUnie-SGP in De Ronde Venen.

14 februari