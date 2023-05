Waarom niemand geloofde dat de grote en sterke Coen niet dader maar slachtoffer was van huiselijk geweld

Bart Jan Bekooij schrijft boek over kampioens­jaar Kampong: ‘Ik heb mijn vader beter leren kennen’

Nadat zijn vader Bob in 2019 overleed, kreeg Bart Jan Bekooij een schriftje in handen met een schat aan informatie over het seizoen 1962/1963, waarin Kampong kampioen werd. Vorige week presenteerde Bekooij zijn boek ‘Het begin van de opmars!’ ,,Ik heb het boek opgedragen aan mijn vader.”