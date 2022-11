Waarom TivoliVredenburg een nieuwe ingang krijgt: ‘Staan sinds het begin met de rug naar de binnenstad’

Betrokken partijen (naast TiVre zijn dat de gemeente, Klépierre, en de omwonenden) willen graag een levendige en toegankelijke binnenstad. In potentie is het een bruisend en cultureel gebied, zegt de gemeente, maar die hoek van Vlaamse - en Hollandse Toren kwam niet echt uit de verf.

Met de rug naar de binnenstad

Dat was al vrij snel na de opening van TiVre in 2014 duidelijk, zegt haar directeur Jeroen Bartelse. ,,Voor die kant van het gebouw was geen geld om het verder op te knappen en open te maken. Gevolg is dat we daar sinds het begin met de rug naar de binnenstad toe staan.’’

Daar gaat nu dus wat aan gebeuren. ,,We moesten iets doen en dat kwam in 2019 in een stroomversnelling. Architect Herman Hertzberger vertelde tijdens ons eerste lustrum, in de door hem ontworpen Grote Zaal, dat ook hij vond dat het zo niet langer kon. We moeten vaart maken, dachten we.’’

Het nieuwe ontwerp is gemaakt door AHH, oftewel Architectenbureau Herman Hertzberger. ,,Hertzberger zelf was bij de ontwerpsessies. Wat hij ooit heeft bedacht, blijft intact, maar het wordt absoluut comfortabeler en energiezuinig, want de achterkant is nu zo lek als een mandje.’’

Betere isolatie, minder hittestress

De nieuwe entree ziet er op tekening modern uit, met veel glas, verbeterde verlichting, een groene daktuin en zitgelegenheid. De gevel zal zorgen voor betere isolatie, het groen voor minder hittestress.

Het is een fijn plan, zegt Bartelse. ,,Het opent het muziekcentrum naar de binnenstad, het plein wordt fijner om te verblijven en de bezoekers van de Grote Zaal krijgen hun eigen entree. Dat is vooral makkelijk als het erg druk is. En we willen dat de hele dag winkelend publiek naar binnen kan wippen voor openbare repetitie of fototentoonstelling; heel laagdrempelig.’’

En met een goede inrichting zullen ook de Vlaamse - en Hollandse Toren er steeds minder uit gaan zien als een veredelde fietsenstalling, denkt hij. ,,Met elementen van het oude Vredenburg bolwerk, zitgelegenheid, meer groen en een lichtplan, denk ik dat de fietsen daar vanzelf weg zullen blijven.’’

Volledig scherm Verbeterde look van de Hollandse Toren © Architectenbureau Herman Hertzberger

Wie gaat dat betalen?

Maar wie gaat dat betalen? Deels de gemeente, deels TivoliVredenburg, is het antwoord. Bedragen mag Bartelse niet noemen, want de klus moet nog worden aanbesteed. Duidelijk is dat de gemeente een derde voor haar rekening neemt en het muziekcentrum de rest. ,,Deels betalen we dat terug door tijdelijk meer huur te betalen, deels komt het geld van fondsen die ons steunen.’’

Maar er is ook nog zoiets als een energiecrisis. Waar doen ze het van? Bartelse wil blijven investeren. ,,Zodat we uit de crisis kunnen stuiven als het zover is. Tuurlijk kijken we ook hoe we zuiniger kunnen zijn, maar we gaan niet alleen maar kosten terugdringen. Zaken die prioriteit hebben, zoals deze nieuwe entree, zetten we door. Voor de binnenstad, voor duurzaamheid en voor onze bezoekers. Dit moeten we gewoon doen.’’

Klap erop

De welstandscommissie gaat binnenkort een klap geven op het ontwerp, omwonenden zijn recent geïnformeerd. Later dit jaar volgen vergunning en aanbesteding. Aan de gevel wordt vanaf mei 2023 gewerkt, in de zomermaanden volgt de renovatie van de foyer.

Bartelse weet wat hij het mooiste gaat vinden aan de nieuwe ingang: ,,De grote glaspartijen maken het gebouw transparant, waardoor je de detaillering in het ontwerp van Hertzberger van buiten kunt zien. In het beton, de pilaren, de vloeren. Dat vind ik echt heel fraai’’

