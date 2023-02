Waarom Utrechters tóch massaal afval op straat dumpen (en hoe je dat gedrag kunt beïnvloeden)

Utrechters denken afval in andere gemeenten te kunnen dumpen, maar worden geweerd: ‘Blijf weg’

De staking van Utrechtse vuilnisophalers leidt tot afvaltoerisme in omliggende gemeenten. Wie de lege flessen niet langer kan bewaren of hoognodig een oud bankstel kwijt moet, rijdt naar de milieustraat van een andere plaats. Maar daar zitten ze niet te wachten op het vuil uit de Domstad. De boodschap is duidelijk: blijf weg.

