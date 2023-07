Wachtlijst voor huishoudelijke hulp teruggedrongen, maar bezorgdheid blijft

De wachtlijst voor hulp bij het huishouden in de gemeente Utrecht is bijna gehalveerd. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, want die daling geldt niet voor alle wijken in de stad. In Vleuten-De Meern is de maximale wachttijd opgelopen tot 17,5 maand.