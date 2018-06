‘Walgelijk, er met het autootje van mijn zoontje vandoor gaan’

Op camerabeelden is precies te zien hoe dat in zijn werk is gegaan: de man wandelt voorbij en werpt een blik over de schutting. Daar ziet hij het autootje staan en hij lijkt bij zichzelf te denken: ‘Hé, dat is leuk voor mijn eigen zoontje.’ Hij morrelt aan de schuttingdeur en vervolgt tellen later zijn weg in de nacht, met het speelgoedkarretje onder zijn arm geklemd.