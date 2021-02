Wanbetaler ramt politiewagens met 120 km/u, achtervolging eindigt in zware crash: ‘Ellende is enorm’

corona Wiskundige Martin heeft het uitgere­kend: ‘Versoepe­ling van maatrege­len komt té vroeg’

7:05 Als we puur naar de cijfers kijken, is wiskundige Martin Bootsma keihard: we zijn té vroeg. Het openen van de basisscholen is vooral bedoeld om de samenleving lucht te geven, maar op basis van de berekeningen is er geen ruimte voor versoepelingen. ,,Er is een reële kans dat het weer misgaat.”