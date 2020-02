Wandelaars dreigen met rechter om voetpad in tuin prinses Irene weer open te krijgen

Onderteke­naars petitie omstreden slachterij IJssel­stein: ‘Dat slachthuis moet per direct dicht’

19:44 ,,Schandalig’’, noemt Karen Soeters van AnimalsToday de praktijken bij slachthuis Westfort in IJsselstein. De organisatie is een petitie begonnen die moet leiden tot onmiddellijke sluiting van het slachthuis in IJsselstein. Heimelijk gefilmde beelden tonen aan dat varkens hier mishandeld worden.