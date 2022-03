Wandelen én een goed gesprek? Utrecht in Dialoog combineert de twee: ‘Wandelend je ervaringen delen’

Het was een vrijwilliger die het idee opperde om het concept van Utrecht in Dialoog, eens te combineren met een wandeling. Nu heeft de organisatie subsidie én een uitgebreid nieuw wandelprogramma.

Zowel fysiek als mentaal gezond worden, én blijven. Dat is het doel van ‘Wandel je wijzer’, het nieuwe project van Utrecht in Dialoog, aldus Jorinde Luyts. De organisatie stimuleert betekenisvolle gesprekken tussen Utrechters en is al tien jaar actief. De organisatie hoopt dat tijdens een mooie wandeling, Utrechters met elkaar een persoonlijk gesprek durven aangaan. Er wordt gesproken over verschillende thema's zoals ‘vallen en opstaan’ en je ‘op en top voelen’.

De dialoog aangaan

,,Tijdens de wandelingen willen we ons richten op positieve gezondheid, geluk, veerkracht en zingeving. We vinden het belangrijk dat mensen de dialoog met elkaar aan kunnen gaan, onder begeleiding, over de staat van hun geestelijke, sociale en fysieke welzijn”, vertelt Luyts. ,,Zo kunnen mensen al wandelend hun ervaringen delen.”

Utrecht in Dialoog organiseert deze wandelreeks niet alleen. Lokale organisaties, van verschillende plekken in de stad, werken mee aan het project. Wandelaars kunnen bijvoorbeeld naar de nieuwe expositie, ‘de gezonde stad’ in het Centraal Museum. Een onderwerp dat naadloos aansluit op het gezondheidsproject.

Subsidie

Ook krijgt de organisatie subsidie van de gemeente Utrecht. De wandelingen vinden plaats in groepjes van 6 á 8 personen en worden begeleid door speciaal getrainde dialoogbegeleiders. Die komen bijvoorbeeld van het ROC Midden-Nederland en volgen daar een gezondheidsopleiding.

Geheel in thema gaat ‘Wandel je wijzer’ van start tijdens de Week van de positieve gezondheid op 26 maart. De wandelingen vinden plaats gedurende de zomermaanden op woensdagen en zaterdagen, op verschillende plekken in Utrecht zoals het Noorderpark, Amelisweerd en de binnenstad. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website.

