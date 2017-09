Wandelen op blote voeten is heerlijk, maar opletten geblazen

Ook de 23-jarige Vicky Dorrestein uit Leersum merkt wat het lopen op blote voeten met haar lichaam doet. ,,Ik beklim graag bergen als ik op vakantie ben, maar ik had dan vaak last van hyperventilatie. Als je op blote voeten loopt ben je bewuster bezig en daardoor ga je ook rustiger ademen.’’ Kitty van Middendorp (54), doet vandaag - op uitnodiging van haar dochter Kitty - ook mee aan de wandeling. ,,Het is echt goed voor je lijf. Je gaat er zelfs rustiger van slapen. En ik houd erg van wandelen, zeker hier in deze mooie omgeving.’’

Roel Bouwman (63) is aangeschoven op het bankje naast moeder en dochter. ,,We kennen deze meneer niet hoor, hij is letterlijk komen aanwandelen’’, grapt moeders. Bouwman komt uit Den Haag en geniet van de Utrechtse natuur en de geslaagde wandeling. De Hagenees is niet alleen in het bos op blote voeten te vinden, maar ook gewoon in de stad. En dan krijgt hij wel eens bijzondere opmerkingen van voorbijgangers te horen. ,,Dan roept iemand: ben je je schoenen vergeten?’’ De politie houdt hem soms staande. ,,Dan willen ze even weten of alles wel goed gaat. En geven ze me het advies uit te kijken met glas.’’ Bouwman weet inmiddels wel beter. ,,Een groot stuk glas zie je liggen, je moet gewoon goed opletten.’’