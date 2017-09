Wanhoopspoging voor behoud ambtelijke samenwerking IJsselstein en Montfoort

Als onafhankelijk voorzitter treedt die avond Remco van Lunteren op, die namens de VVD van 2010 tot 2015 gedeputeerde was bij de provincie Utrecht. Volgens Ed Luchtenburg, sinds 1 september 2017 gemeentesecretaris van IJsselstein en algemeen directeur van UW Samenwerking, is het nu of nooit. De colleges en directie willen bespreken en aangeven 'welke stappen er ons inziens nodig zijn om uit de huidige ernstige situatie te geraken en er voor te zorgen dat er daadwerkelijke vooruitgang kan worden geboekt.'



De gemeenten IJsselstein en Montfoort werken sinds 2014 op ambtelijk niveau samen. In februari van 2017 stapte in IJsselstein eerst wethouder Huib Veldhuijsen op vanwege het niet tijdig informeren van de raad. Kort daarna stapten ook de wethouders Marijke van Beukering (D66) en Vincent van den Berg (CDA) op vanwege het onverwacht grote tekort van 1,5 miljoen op de jaarrekening van UW Samenwerking. Beiden keerden terug in een nieuw college, waarin de VVD had plaatsgemaakt voor SP en GroenLinks.



Toen in de loop van het jaar bleek dat er ook dit jaar fors geld bij moest om UW Samenwerking overeind te houden - uiteindelijk 2,6 miljoen euro - stapte eind augustus het CDA uit het college en legde Van den Berg zijn portefeuille neer.