‘Wanneer komt die poffertjeskraam nou?’, hoort eigenaar Thijs vaak, maar dat gaat nog wel even duren

Zorgmanege vecht door voor komst poffertjes­kraam: ‘Het is zo uniek, dit mag niet verloren gaan’

De Utrechtse zorgmanege aan de Gageldijk geeft de strijd voor de terugkeer van een antieke poffertjeskraam nog niet op. De kraam dreigde in de container te belanden nu de gemeente volhoudt dat de tent niet in het bestemmingsplan past. Maar volgens de manegebaas is de kraam ‘zo uniek’ dat de gemeente de komst alleen al hierom niet zou kunnen weigeren.