Warande blunderde bij ontslag voorzitter en moet nu tonnen betalen

Moniek van Jaarsveld werd in maart van dit jaar op non-actief gesteld bij Warande, dat verzorgingstehuizen heeft in onder meer Bilthoven en Zeist. De Raad van Toezicht had er geen vertrouwen in dat zij Warande nog in rustiger vaarwater kon brengen, toen de kritiek van de gezondheidsinspectie een hoogtepunt bereikte. Warande kreeg die maand een last onder dwangsom omdat de zorg op één van haar locaties in Houten ondanks aandringen nog steeds niet op orde was.

Vorig jaar juli werd al bekend dat Warande op de zogenaamde zwarte lijst van verpleeghuizen stond. Het was één van de elf verpleeghuisorganisaties van Nederland, waar de inspectie voor de gezondheidszorg zich de grootste zorgen over maakte. Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat de Raad van Toezicht in december 2016 nog het vertrouwen uitsprak in Van Jaarsveld. Vijf maanden later werd ze echter de laan uitgestuurd.

Verwijtbaar

Hoewel de rechter Warande gelijk geeft dat Van Jaarsveld geen reëel beeld had van de situatie, vindt hij toch dat Warande als werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Tussen december en april kreeg de Raad van Toezicht meerdere verontrustende signalen van toezichthouders en medewerkers over het functioneren van Van Jaarsveld, maar de raad heeft die nooit met haar besproken en gaf haar evenmin de kans te reageren. De aankondiging van ontslag heeft haar daarom overvallen. Door het ontslag al via intranet aan de medewerkers en via de website publiekelijk te maken, heeft de Raad van Toezicht ook de ondernemingsraad de mogelijkheid ontnomen om er nog in een goed gesprek uit te komen. Het vertrouwen was er toen al niet meer.