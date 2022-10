Warmpjes voor de houtkachel dit najaar? Misschien vertrekt je buurman daarom wel naar het buitenland

Nieuw sloopplan, maar voor tientallen Vreeswij­kers duurt de onzeker­heid voort: ‘Waardeloze situatie’

Het heeft meer dan een jaar geduurd, maar er ligt een nieuw plan voor de omstreden sloop en nieuwbouw van huurwoningen in Vreeswijk. Voor de bewoners van deze huizen is er nu duidelijkheid, maar voor tientallen andere huurders in deze kern van Nieuwegein nog niet. Die bewoners reageren kritisch. ,,Dit is een waardeloze situatie.”

17:00