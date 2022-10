Was aangespoelde orka ziek? Dier wordt onderzocht op de Universiteit Utrecht

De orka spoelde twee keer levend aan op het strand, maar overleed op zaterdagavond. Op zondagochtend werd het dier overgebracht naar het gebouw van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De orka is een vrouwtje, is 5.17 meter lang en weegt rond de 2000 kilogram.

De faculteit onderzoekt of de orka ziek was. ,,Ook kijken we naar of en wat het dier gegeten heeft. We weten nog niet wanneer we resultaten van het onderzoek hebben, dat hangt af van wat we zullen vinden’’, zegt onderzoeker Lonneke IJsseldijk. Ook de gemoedstoestand en de herkomst van de orka worden de komende weken bestudeerd.