Was de discussie zinloos? Utrechts slavernijmonument komt tóch op ‘monumentale’ heuvel Griftpark

Ruzie om 200 euro eindigt met vuurwerk­bom door de brievenbus: 7 jaar cel geëist tegen Ameronger (21)

Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt, er had wel een dode kunnen vallen bij de aanslag in Leersum in september 2021. Dat betoogde het Openbaar Ministerie donderdag in de rechtbank, waar een 21-jarige man uit Amerongen zeven jaar gevangenisstraf hoorde eisen voor zijn rol bij die explosie.

15:07