Was jij je handen eigenlijk wel goed? De coronazeep van deze Utrechtse zussen vertelt het je direct

19 september Scheuren in de muren, serviesgoed dat van tafel trilt en klokken die van de muren vallen: enkele tientallen huishoudens in Houten hebben al jaren last van spoortrillingen. Het ministerie zegt nu dat er geen geld is om maatregelen te treffen, maar de gemeente laat het er niet bij zitten. Houten doet een rechtstreeks beroep op minister Cora van Nieuwenhuizen om alsnog de portemonnee te trekken. ‘Laat ons niet in de kou staan’.