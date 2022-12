Wat begon als een grappig idee, is uitgeroeid tot daverend succes: ‘Rondje Mario’ in 9 steden te lopen

Histori­sche knotwilgen aan Lekdijk bij Amerongen worden niet gekapt: ‘Ze zijn beeldbepa­lend’

Worden de knotwilgen op de Lekdijk bij Amerongen nu gekapt of verplaatst? De rij bomen moet wijken voor de dijkversterking die gepland staat. Een gepubliceerde kapvergunning zorgde even voor paniek in de Utrechtse Heuvelrug, maar een oplossing is dichtbij.

20 december