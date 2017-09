Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

Nacht van de Poëzie in Utrecht

Voor de 35ste keer vindt in de grote zaal van TivoliVredenburg in Utrecht vanavond de Nacht van de Poëzie plaats. Onder anderen Dimitri Verhulst en Abdelkader Benali dragen er voor uit eigen werk. Volgens organisator Het Literatuurhuis vertegenwoordigen de dichters die tussen 20.00 uur vanavond en 03.00 morgenvroeg het stokje aan elkaar doorgeven, het beste wat de hedendaagse poëzie in Nederland en Vlaanderen te bieden heeft.

Nieuw leerbedrijf in Overvecht

Het nieuwe leerbedrijf ‘Praktijk in de Wijk’ van ROC Midden Nederland in Overvecht gaat vandaag van start. Tijdens een buurtmarkt zal onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp om 14.00 uur de feestelijke openingshandeling verrichten. Het nieuwe wijkleerbedrijf Overvecht zit onder een dak met leerbedrijf Zorg & Zo en welzijnsorganisaties Wijk & Co, het Leger des Heils en The Social Collective. Doel van het wijkleerbedrijf is om studenten van verschillende opleidingen te verbinden met bedrijven en organisaties in Overvecht.

Feest stadsboerderij Griftsteede