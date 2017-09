Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

Uitvaart Fred Besselse

Het zal druk worden zaterdagmiddag op Daelwijck bij de crematie van de Utrechtse kroegbaas Fred Besselse, die tientallen jaren het gezicht was van café De Potdeksel aan het Lucasbolwerk. Besselse, grondlegger van het Smartlappenfestival en een van de eersten bij wie het Oranjevoetbal in de kroeg werd gekeken, overleed zondag aan de gevolgen van longkanker. De uitvaart is om 14.30 uur.

Reigerpop Vianen

Reigerpop 2017 in Vianen is vrijwel uitverkocht. Voor de laatste 50 liefhebbers zijn bij de ingang nog kaarten te koop. Op het evenemententerrein aan de Kanaalweg zijn DJ Jean, Tino Martin, Vinzzent en O'G3NE de acts die voor de sfeer gaan zorgen. Het festival trapt zaterdag om 20.00 uur af.

Beatrixsluis

Het is Open Monumentendag, wat betekent dat er in de hele regio bijzondere gebouwen en objecten te bezoeken zijn. Een aanrader is de Prinses Beatrixsluis in Vreeswijk (Nieuwegein). Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk werken alweer een klein jaar aan de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de derde kolk voor de Prinses Beatrixsluis. Een mooi moment voor belangstellenden om tijdens de Open Monumentendag de sluis, die zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur deels is opengesteld, te bezichtigen.

