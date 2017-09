Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

50 Plus Beurs

Het grootste 50-plusevent ter wereld opent vandaag haar deuren in de Jaarbeurs. Tot en met 23 september komen artiesten zoals Maan en Lee Towers langs, maar ook poepdokter Nienke, bekend van haar boek Van mond tot kont, is dagelijks in de Jaarbeurs. De beurs opent om 11.00 uur haar deuren en de poepdokter is er drie kwartier later.