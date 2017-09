Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Crisisoefening rivierdijken

In de komende dagen, vanaf vandaag tot en met 29 september, wordt een grote crisisoefening langs de grotere rivieren van Nederland gehouden. Onder de naam Deining & Doorbraak willen de autoriteiten weten of ze goed zijn voorbereid op een situatie van extreem hoog water in de rivieren. Op woensdag 27 september oefenen zo’n 180 medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Defensie langs de Lekdijk. Bij Fort Honswijk in Schalkwijk (gemeente Houten) wordt groot materieel ingezet; en van 08.00 uur 's ochtends tot 00.00 uur in de avond wordt de gehele Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven geïnspecteerd door leden van het dijkleger van De Stichtse Rijnlanden.

Volledig scherm De lantaarn van de Domtoren in Utrecht komt in de steigers te staan. © Koen Laureij Start bouw steiger Domtoren

Vanaf vandaag wordt de lantaarn van de Domtoren, van binnen én buiten, in de steigers gezet. Dat is het bovenste deel van de toren, tussen 70 en 95 meter hoog. Vooral daar hebben weer en wind huisgehouden en is de staat erg slecht. Dit opbouwen duurt zes weken. Een proef om de Domtoren met een hoogwerker te fotograferen en die beelden te combineren met laserscans vanaf de grond, is goed bevallen.

Proefopstelling markt in Nieuwegein