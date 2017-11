Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Koning Willem-Alexander bezoekt vandaag het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers, dat zijn 50 jarig jubileum viert. De koning is aanwezig op een bijeenkomst in de Utrechtse Nicolaïkerk. Daar krijgt hij onder meer een overzicht van de wapenfeiten van Rutgers, dat in binnen- en buitenland ijvert voor een goede seksuele vorming van jongeren. Tijdens de bijeenkomst gaat Sophie Hilbrand in gesprek met professionals, beleidsmakers, politici en jongeren over de ontwikkeling van seksualiteit in Nederland en over de rol die Nederland speelt in het buitenland.