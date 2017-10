Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Vandaag is de nationale stakingsdag van basisschoolleraren. Ook leraren in onze provincie doen hieraan mee. 'Gedupeerde' kinderen mogen het Museum Speelklok in Utrecht de hele dag gratis bezoeken. Ieder uur biedt Museum Speelklok een gratis muzikale rondleiding aan voor jong en oud. Daarnaast kunnen kinderen in het museum zelf aan de slag met een speurtocht van orgelaapje Toon, meer ontdekken in de Museumexpeditie en kunnen ze zelf muziek componeren in de Muziekfabriek.