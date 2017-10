Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Dijkschouw

Geschiedenis

De Maand van de Geschiedenis met het thema Geluk is sinds gisteren vol aan de gang. In de provincie Utrecht kan je bijvoorbeeld naar Nieuwegein, waar Museum Warsenhoeck laat zien hoe Nieuwegein wijk voor wijk is opgebouwd uit de oorspronkelijke gemeenten Jutphaas, Vreeswijk en 't Geyn. In het Volksbuurtmuseum in Utrecht kan je op zoek naar tegeltjeswijsheid over geluk. In het Waterliniemuseum in Bunnik is de tentoonstelling over het leven als soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog voor een verlaagd tarief te bezoeken van 3 euro.