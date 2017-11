Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Sluis

Rijkswaterstaat begint vandaag weer met de renovatie van de sluis bij Amerongen. Het werk was tijdelijk stilgelegd na een ongeluk bij renovatiewerkzaamheden aan de stuw van Driel waarbij een duiker om het leven kwam. Een onderdeel van de renovatie betreft het vernieuwen van de oude sluisdeuren bij sluis Amerongen. Het vaarverkeer is daardoor zeven dagen gestremd.

Ongeluk

Zouhair C. staat vandaag weer voor de rechter voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein. Hij reed in de nacht van 4 februari samen met zijn vriend Ilias (23) en drie vrouwen uit Den Bosch van Utrecht naar Nieuwegein. Hij reed, zonder geldig rijbewijs op zak, vermoedelijk 145 kilometer per uur. Bij het ongeluk belandde Ilias op straat en overleed. C. vluchtte, uiteindelijk naar Marokko, maar werd na enkele weken toch opgepakt in Kesteren.