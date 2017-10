Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Quint onder het mes

Actie betere fietsverlichting

Rechtszaak Nieuwegein

Vandaag is het vervolg van de rechtszaak tegen Zouhair C. uit Utrecht. Hij zou in februari op de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein in de bocht de macht over het stuur hebben verloren en vervolgens drie geparkeerde auto's hebben geramd. Zijn vriend slingerde daarbij uit de auto en overleed ter plekke. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut is C. mogelijk met 140 kilometer per uur uit de bocht gevlogen. C. ontkent dat hij te hard reed. Vandaag komt het NFI op verzoek van de rechtbank met de resultaten van een nieuw onderzoek naar de snelheid waarmee C. reed.