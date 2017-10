Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Jellinek Utrecht houdt vanavond in de Pandora foyer in TivoliVredenburg een ouderavond met als thema 'Alcohol, roken en blowen'. Jellinek Utrecht gaat in op vragen als 'Hoe ga je als ouder in gesprek met je kind over alcohol, roken of blowen? Helpt het om grenzen te stellen of wordt het daardoor alleen maar spannender? Wat weten we inmiddels over de NIX18 wetgeving en heeft deze verandering geholpen?' Aanvang 20 uur.