Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Stichtse Vecht sluit het watersportseizoen traditioneel af met de Vechtse Vaarparade, ook wel de Lichtjesparade. De start is traditioneel om 20.00 uur aan de Vechtkant van de Mijndense Sluis in Loenen, einde is om 23.00 uur aan de Langegracht in Maarssen. De sluizen blijven echter tot een uur na middernacht geopend, om alle deelnemers de gelegenheid te bieden nog naar haven of huis te kunnen varen. Na afloop van de Vaarparade is er voor de liefhebbers een afterparty in café de Makerij op de Kaatsbaan.