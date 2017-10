Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Vader en dochter voor de rechter

Een 57-jarige man uit IJsselstein en zijn 26-jarige dochter staan vandaag voor de rechter voor grootschalige drugshandel. Ze liepen vorig jaar in april in Amersfoort tegen de lamp toen ze werden aangehouden en ze bleken rond te rijden met een pistool in hun auto. Ook werden 3.560 patronen gevonden. Bij de familie thuis werden duizenden xtc-pillen gevonden en materiaal om pillen te produceren.

Tulpen tegen polio voor burgmeesters

De burgemeesters van Lopik, Oudewater en IJssesltein krijgen vandaag een doosje tulpenbollen van de rotaryclub Lopikerwaard in de strijd tegen polio. Vandaag is het wereldpoliodag en door tulpenbollen te verkopen, zamelt de rotaryclub geld in om de ziekte de wereld uit te helpen. De burgemeesters die een doosje krijgen, wordt gevraagd de tulpen op een prominente plek in de gemeente te poten.

Plannen nieuw zwembad in te zien