Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Opening parkeergarage station Driebergen-Zeist

De nieuwe P+R parkeergarage bij NS-station Driebergen-Zeist gaat vandaag open. De nieuwe parkeergarage aan de Stationsweg is de eerste energieneutrale parkeergarage van Nederland. De zonnepanelen op het dak voorzien het gehele gebouw, inclusief de acht elektrische laadpalen, van stroom. De omgeving van station Driebergen-Zeist heeft jaren te maken gehad met een hoge parkeerdruk en onvoldoende ruimte. Die drukte moet nu verholpen zijn. De nieuwe parkeergarage wordt beheerd door Q-Park. Het dagtarief is 6 euro, maar klanten van NS die hun ov-kaart laten scannen betalen 3,50 euro.

Uitspraak Issa K.

De rechter doet uitspraak in de strafzaak tegen profvoetballer Issa K., de voormalig aanvaller van FC Utrecht. Justitie eiste twee weken geleden een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. K. biechtte tijdens de rechtszaak op de zomer van 2015 seks te hebben gehad met een 14-jarig meisje. Hij zei niet te weten dat het meisje minderjarig was. Tegen drie andere verdachten werden ook werkstraffen geëist.

Bisschop uit Irak in Utrecht

Een bijzondere ontmoeting vanmiddag: de aartsbisschop van Kirkuk (Noord-Irak) Yousif Thomas Mirkis is in Utrecht. Mirkis gaat in gesprek met belangstellenden in de Aloysiuskerk aan de Adriaan van Ostadelaan. Kort nadat Mirkis bisschop werd van zijn bisdom in Kirkuk werd de regio overspoeld met ongeveer twee miljoen vluchtelingen die vanuit Mosul en omgeving die op de vlucht waren voor IS. De ontmoeting start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.