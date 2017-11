Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Bieren proeven in Utrecht

Het is vandaag de eerste dag van het zevende Streekbierfestival Utrecht. Het festijn duurt tot en met zondag en wordt gehouden in het hartje van de 'bierstad' Utrecht. Bezoekers kunnen kennismaken met de ruim 50 meest bijzondere en uiteenlopende bieren uit Nederland, die in cafés in de binnenstad worden geschonken. Aan deze editie nemen maar liefst 27 cafés en 27 Nederlandse brouwerijen deel. Om ervoor te zorgen dat iedereen veel verschillende bieren kan proeven, maar dan zonder de kater, worden de bieren ook in proefglaasjes geschonken.

Campagne tegen autokraak

Burgemeester Frans Backhuijs geeft vanochtend het startschot voor een campagne gericht op het terugdringen van auto-inbraken in Nieuwegein. Dat doet hij op de Blokhoeve, in aanwezigheid van hier gevestigde ondernemers en de directeur van de landelijke Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Samen met de burgemeester reiken studenten van het ROC flyers uit. Autokraak komt in Nieuwegein met regelmaat voor. De buit bestaat daarbij bijvoorbeeld uit telefoons, portemonnees en laptops. Ook navigatiesystemen, airbags en koplampen zijn gewild.

Olivia Lonsdale opent samen met Jan van Zanen de Stijl-expositie op het Gerrit Rietveld College.

Visie scholieren op De Stijl