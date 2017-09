Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Vanmiddag is de feestelijke onthulling van zeven totempalen in Kerckebosch Zeist. Om 14.15 uur begint een bijzondere wandeling met een welkomstwoord en achtergrond van de totempalen door wethouder Marcel Fluitman en de kunstenaars Space Cowboys. Met een verhalenverteller volgt een wandeling langs alle totempalen. De totempalen van hergebruikt Kerckeboschhout staan als wegwijzers in het gebied rond de basisscholen, Binnenbos en het Christelijk College Zeist.

Vogelsterfte

Omwonenden van de Rendierweide in Nieuwegein worden vandaag bijgepraat over de massale vogelsterfte in naburige slootjes. Botulisme was de oorzaak, maar de kwestie riep veel vragen op bij bewoners. Had dit voorkomen kunnen worden? Daarom houden het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Nieuwegein vanaf 17.30 uur een inloopavond in buurtplein De Baten. Wethouder Peter Snoeren is er namens de gemeente.